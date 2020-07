En una de sus declaraciones más famosas, Jair Bolsonaro señaló que no había que entrar en cuarentena porque las afectaciones del COVID-19 no serían graves.

“En mi caso particular, dada mi historia de atleta, si fuera contaminado por el virus, no me tendría que preocupar. Nada sentiría o tendría, por mucho, una ‘gripezinha’ o un ‘resfriadinho’”, afirmó.