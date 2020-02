Esta madrugada aterrizó en las estepas de Kazajistán, en Asia Central, la cápsula Soyuz que traía a Koch, de la Nasa, y dos de sus colegas, el italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Europea, y el cosmonauta ruso Alexandre Skvortsov.

Thumbs up and a huge smile from @Astro_Christina! 😊👍

Her first spaceflight became a 328-day mission with 5,248 orbits of Earth, a journey of 139 million miles, roughly the equivalent of 291 trips to the Moon & back. #CongratsChristina & welcome home: https://t.co/8MFSftrUyR pic.twitter.com/zlmY2yYJDe

— NASA (@NASA) February 6, 2020