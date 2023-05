Su discurso, lo comenzó con una frase que llegó al corazón de todos los que la escuchaban y, en parte, confesó por qué hasta ahora se refiere a la muerte de su pareja:

“Tuve que confirmar que mataron a mi esposo en la luna de miel. Es importante que sepan que en algunos casos el duelo exige intimidad, muy por el contrario a lo que motiva la dicha y la felicidad”.

(Vea también: A fiscal Pecci lo siguieron por Instagram; hermanos Pérez aceptaron cargos por homicidio)

Con esas palabras, demostró lo difícil que ha sido para ella el proceso de criar a su bebé, que nació en el último año mientras lloraba al padre, asesinado en Cartagena en 2022.

El homenaje se cumplió en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Paraguay, pues él ayudó a dar vida a Líneas Aéreas Paraguayas y, para recordarlo, este miércoles se presentó el avión Convair 240 que servirá a esa aerolínea.

Así habló Aguilera de lo que representaba para ellos esas instalaciones:

“Decidí expresarme hoy con ustedes aquí en este lugar donde coincidí con Marcelo. No solo en tiempo y espacio, sino en sentimientos, donde nació una ilusión: la de una vida mucho más linda juntos. Tanto es así que incluso analizamos la posibilidad de nuestra boda civil en este lugar”.

En las palabras que dio para homenajearlo, destacó su trabajo como “incomparable operador de justicia o como el implacable luchador antimafia”, pero también su vida personal: “Quiero recordar al hombre que me regaló el milagro de su amor, al que me hizo esposa y madre, y a quien Dios me permitió amar”.

(Vea también: Responsable en asesinato de Marcelo Pecci aceptó culpa y le habló al bebé del fiscal)

La mujer, que estaba con él el día del atentado —del que salió ilesa en medio de su embarazo—, destacó su compromiso como un funcionario judicial “serio y noble, de personalidad firme pero sensible, de expresiones cultas pero concisas, con don de gente y sabio al hablar”, y añadió que era un hombre ético, honesto y preocupado por su entorno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticias Candela (@noti.candela2)

Habló de las pasiones que el fiscal tenía y recordó cómo tuvo que verlo partir mientras disfrutaban de las aguas del mar Caribe. Además, destapó uno de sus deseos:

“Quería ser fiscal general, pero hizo a un lado ese deseo para darnos prioridad como familia. […] Me encanta que lo recuerden así y que mi hijo, Marcelito, más adelante considere como tesoros estos recuerdos”.

Lee También

Viuda de Marcelo Pecci pide firmeza a la justicia

Aguilera también dejó espacio para mencionar a los responsables del crimen:

“Hoy cuando me toca exigir la verdad sobre su asesinato y duras condenas para sus sicarios, pido también una verdadera lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado; sin embargo, no quedo conforme, pues Marcelo Pecci merece mayor justicia. Mi familia quedó amputada porque mi esposo, el papá de mi hijo hacía bien su trabajo”.

Además, dijo que clamaba tanto a las autoridades de Colombia como a la justicia paraguaya para esclarecer los hechos, y a los gobiernos involucrados para que entreguen resultados pronto.

(Vea también: Colombiana capturada en El Salvador por muerte de fiscal paraguayo se movía por A. Latina)

¿En qué va el caso de Marcelo Pecci?

A la fecha, ya existen condenas por el crimen. Un juzgado de Cartagena condenó a 25 años y seis meses de cárcel a los hermanos Ramón Pérez Hoyos y Andrés Pérez Hoyos, que confesaron haber financiado y planeado el asesinato.

Según la investigación, le pagaron 1.500 millones de pesos a un sicario identificado como Luis Correa Galeano para perpetrar el homicidio. La esposa de Andrés Pérez también está siendo investigada, pero no se ha definido su situación jurídica.