Jaime Amín, embajador colombiano en los Emiratos Árabes Unidos, hizo la gestión para que el Burj Khalifa, como el año pasado, también se engalanara con los colores de la bandera colombiana.

“Gracias al gobierno de los Emiratos Arabes Unidos por el noble gesto de gran amistad entre nuestros pueblos”, escribió Amín en su cuenta de Twitter junto a un corto video donde se ve al gigante rascacielos con el amarillo azul y rojo.

La página oficial de Twitter del Burj Khalifa también compartió una foto y felicitó a Colombia por sus 210 años de Independencia.

Según la Emirates News Agency, los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, el Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan,Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe Heredero de Abu Dhabi, entre otros, llamaron al presidente Iván Duque y lo felicitaron por el Día de Independencia de Colombia.

A continuación, varios videos de cómo luce el Burj Khalifa con los colores de la bandera colombiana:

نضيء #برج_خليفة احتفالاً بيوم الاستقلال الكولومبي، متمنين لجمهورية كولومبيا المزيد من النمو والرخاء.#BurjKhalifa lights up for Colombia's Independence Day, wishing them prosperity and growth. pic.twitter.com/35NLPB8NWt

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) July 20, 2020