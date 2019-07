Un video y varias fotos fueron publicados por el diario The New York Post este viernes. Las imágenes, grabadas según el rotativo esta madrugada en torno a las 3:00 a.m. hora local, muestran a 3 hombres fuertemente armados acomodando dentro de un helicóptero de la policía de Nueva York.

Las fotos que acompañan al video muestran a un hombre con una complexión física muy similar a la de ‘El Chapo’, con el pelo negro moreno y sin barba, acompañado de cuatro hombres con rifles de largo alcance.

‘El Chapo’ fue condenado este miércoles a cadena perpetua por diez crímenes relacionados con el tráfico de drogas y, ayer jueves, su defensa denunció que el capo mexicano había sido trasladado la tarde del día de su sentencia y que desconocían su paradero.

Las imágenes fueron tomadas desde el helipuerto cercano a Wall Street, en el Bajo Manhattan, donde ‘El Chapo’ fue transportado en un coche blindado de la Policía de Nueva York y escoltado por una comitiva de una decena de vehículos policiales, de acuerdo con las fotos publicadas por el Post.

Estas medidas de seguridad no son nuevas, ya que durante los tres meses del juicio en una corte federal de Brooklyn (Nueva York), el famoso puente que conecta la isla de Manhattan con este barrio se cortaba a menudo para transportar al capo desde la cárcel de máxima seguridad en el centro de la ciudad.

El helicóptero con el narcotraficante mexicano despegó a alrededor de las 3:20 de la mañana con dirección al aeropuerto LaGuardia, uno de los tres que da servicio a Nueva York.

La defensa de ‘El Chapo’ confirmó ayer que el capo había sido trasladado de prisión y que desconocían si seguía “escondido” en Nueva York o ya lo habían trasladado al correccional Administrative Maximum Facility (ADX), en Florence, es de las más seguras del mundo y está a 90 millas al sur de Denver (Colorado).

En sus últimos días en México, «El Chapo» Guzmán reclamó a las autoridades porque decía que se portaba bien y no lo dejaban dormir. Las quejas de «El Chapo» en #EXCLUSIVA en @Notimex. ➡️ https://t.co/qTgzWBC0mN • #Notimex pic.twitter.com/RR5kvZWxyt — Notimex (@Notimex) July 19, 2019

Allí lo esperan José Padilla, de origen puertorriqueño, conocido como el “talibán boricua”, por su apoyo a la red terrorista Al Qaeda; Mahmud Abouhalima, por el atentado contra las Torres Gemelas en el 1993; el asesino en serie, el médico Michael Swango, y el “Unabomber” Ted Kaczynski, profesor de matemáticas que enviaba cartas bomba.

También el franco-marroquí Zacarías Moussaoui, por su conspiración en los atentados terroristas del 11-S, o Dzhokhar Tsarnaev, condenado a pena de muerte por las dos bombas caseras que mataron a tres personas e hirieron a otras 264, en el maratón de Boston en 2013, cuya sentencia apeló el pasado diciembre.

En principio, capo mexicano iba a pasar dos meses en el penal de máxima seguridad de Manhattan, donde no puede salir al exterior y que, según dijo ayer el capo, ha supuesto para él una “tortura” física y psicológica desde que llegó extraditado a Estados Unidos en enero de 2017.