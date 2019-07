Además, el epicentro se ubicó unos 23 kilómetros al noroeste de Atenas, capital de Grecia y donde se encuentra el Partenón, que fue construido entre los años 447 a. C. y 432 a. C., según informó el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC).

Según los medios locales, el sismo se sintió en toda la región de Ática, donde vive casi la mitad del país.

Felt #earthquake (#σεισμός) M5.3 strikes 23 km NW of #Athens (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/aeftZniTqO pic.twitter.com/J7zGStdLnb

— EMSC (@LastQuake) July 19, 2019