De acuerdo con el diario The Sydney Morning Herald, Hole estaba seguro que la roca contenía el preciado metal por su aspecto y, sobretodo, por el peso de esta misma. Además que la halló en la región de Goldfields, reconocida en el siglo XIX por ser el escenario de la fiebre del oro en Australia.

Y no es que David Hole hubiera decidido guardar la piedra hasta este momento porque sí. Sino que la intentó abrir o romper por todos los medios. Utilizó sierras, perforadores, martillos, entre otras herramientas para sacar el supuesto oro que contenía, pero la roca se resistía, explica el medio australiano.

Ya desesperado y 4 años después de su hallazgo, Hole llevó la roca al Museo de Melbourne para que la estudiaran expertos en geología. Para su sorpresa, resultó ser extraterrestre y de 4.600 millones de años.

“Tenía un aspecto esculpido y con hoyos. Se forman cuando [los meteoritos] atraviesan la atmósfera, esta los esculpe. En 37 años he examinado miles de rocas, solo dos han resultado ser meteoritos reales. Esta es una de esas dos”, indicó el experto Dermot Henry, citado por el mismo rotativo.

Por su parte, el portal Science Alert publica que para romper la roca, los expertos utilizaron una sierra de diamante y ahí descubrieron que tenía un alto porcentaje de hierro y níquel. Además que se trataba de “una condrita H5 (meteoritos no metálico que no han sufrido fusión en los asteroides de los que proceden)”.

The Sydney Morning Herald explica que una condrita H5, hace unos 4.600 millones de años, rodeaban el sol y que la gravedad, lentamente, agrupó esas rocas para formar la Tierra y los otros planetas rocosos.

