En ningún momento, Trump se dio cuenta de que llevaba pegado el papel higiénico, que al final se le despegó solo cuando entró al avión.

El video de ese momento se viralizó, y las burlas en redes no se hicieron esperar. La mayoría de ellas gira en torno al hecho de que nadie le avisó al presidente de lo que ocurría.

Algunos usuarios, además, han relacionado el hecho con lo que está pasando en su gobierno y su vida personal. En el primer caso, por ejemplo, el juez que Trump nominó para la Corte Suprema (Brett Kavanaugh) fue acusado de un viejo abuso sexual.

Entre tanto, en su vida personal, el presidente ha estado en el ojo del huracán por el escándalo del presunto romance que tuvo con la actriz porno Stormy Daniels. Esto habría ocurrido cuando ya estaba casado con Melania.

A continuación, puede ver las imágenes del papel higiénico y, en seguida, los comentarios que se han hecho al respecto:

This video of President Trump with toilet paper on his shoe is 100% real. He was boarding Air Force One in Minneapolis earlier today. pic.twitter.com/wr0ZnXknCx

“Me pregunto cuánta gente vio el papel higiénico y se burló disimuladamente mientras decía: ‘No le digas'”.

I wonder how many people saw the toilet paper and snickered, “Don’t tell him.” pic.twitter.com/FlFNzfWVwr

“Incluso a tu personal no le importa si tienes papel higiénico en el zapato”.

Even your staff don’t care if you have toilet paper to your shoe. pic.twitter.com/w59eXJomer

“Donald Trump subiendo al Air Force con papel higiénico pegado a su zapato es la cosa más Donald Trump de la historia”.

Donald Trump boarding Air Force One with toilet paper stuck to his shoe is the most Donald Trump thing ever. pic.twitter.com/OxJnQ044qA

“Donald Trump tenía pegado papel higiénico en su zapato ¿y nadie se molestó en decírselo? Él es toda una vergüenza”.

#DonaldTrump has toilet paper stuck on his shoe and nobody bothered to tell him?? He is such an embarrassment. @realDonaldTrump pic.twitter.com/hf0flT4MtH

“¿Cómo es que Donald Trump tiene papel higiénico en su pie al pasar de la limosiona al AF1? ¿Se cambió el pañal en la limosina?”.

How does Trump have toilet paper on his foot coming from the Limo to AF1?

Is he having his diaper changed in the limo?!?

— pesach i am. (@pacelattin) October 5, 2018