“‘¿Como llegaste a casa?’ No recuerdo. ‘¿Cómo llegaste allí?’ No recuerdo. ‘¿Dónde estaba el lugar?’ No recuerdo. ‘¿Cuántos años atrás fue?’ No sé. No sé. No sé”, dijo Trump, remedando el testimonio que la profesora Christine Blasey Ford brindó la semana pasada ante un comité del Senado.