De acuerdo con el diario Daily Mail, el suceso aconteció en la aldea Luoshui sobre las 5 y 20 de la tarde de este lunes.

Aunque la anciana, identificada con el nombre Mai, fue trasladada al hospital de Foshan, allí fue declarada muerta por la grave contusión que sufrió por el terrible golpe que se dio contra el piso, el cual fue grabado por una cámara de seguridad, indica el mismo medio.

Las imágenes muestran que la mujer estaba parada en una calle, cuando de repente la correa de un perro suelto que pasó a toda velocidad junto a ella, se enganchó entre sus pies y la tiró bruscamente al suelo.

El video causó molestia entre los internautas porque la joven, al parecer una niña de 12 años, que estaba paseando y al que se le escapó el perro vio a la anciana inconsciente y no hizo nada. Al contrario, huyó de la escena cuando el perro blanco dejó de perseguir a un can más pequeño.

Un comunicado de las autoridades de Xingtan, citado por el Daily Mail, señala que la policía y los paramédicos acudieron al lugar inmediatamente después de ser informados del asunto y consideraron el hecho con un trágico accidente.

Este video contiene imágenes sensibles que podrían herir su sensibilidad:

On Aug. 17, a #dog accidentally killed an 88-year-old woman while running after an another dog in Luoshui Market, Xingtan Village, Shunde District, Foshan City, #Guangdong Province. The girl who appeared in the video was the one who stole the dog… pic.twitter.com/LPQF5bfD6u

