El video del bochornoso momento, que se ha compartido profusamente en redes sociales, fue grabado por Seth Crews, quien dialogó con el canal de televisión KARK, afiliado de la cadena NBC.

De acuerdo con el informe policial, citado por KARK, la mujer de raza negra, que estaba sentada en la barra y utilizaba tapabocas, les dijo a otros dos que estaban sentados demasiado cerca.

Incluso, un empleado dijo a las autoridades que esa misma mujer tosió a propósito a otros clientes, detalla el mismo medio.

Una mujer blanca empezó a discutir con la afroestadounidense, hasta que un hombre con camiseta de Estados Unidos, al parecer el esposo o conocido de la mujer blanca, se acercó a él lugar y ahí comenzó la trifulca, según se puede ver en el video.

En ese momento, el novio de la mujer que llevaba puesto el tapabocas, que estaba de espaldas a la situación pidiendo algo en la barra, se volteó y agarró por la camiseta al blanco que tenía la camiseta de Estados Unidos. Luego de eso, hubo golpes por todos lados, incluso de personas que se metieron a tratar de frenar la pelea.

Este es el video:

WATCH: Saturday night dinner at Saltgrass Steakhouse in Little Rock turned violent after one customer was upset about the lack of social distancing.

Hear from someone who saw it all go down tonight on @KARK4News and @FOX16News

Warning: profanity is used. pic.twitter.com/wsez397453

— Hunter Hoagland (@HunterHoagland) June 29, 2020