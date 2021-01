De acuerdo con el diario Le Parisien, la víctima, identificada como Yuriy, fue brutalmente golpeada sobre las 6:30 de la tarde del pasado viernes 15 de enero después de que salió de estudiar en una escuela ubicada en el distrito 15 de París (Francia).

Yuriy, según el relato del mismo medio, estaba junto a otros 3 menores en un parque, cuando de repente y sin razón alguna fueron atacados por una pandilla de 10 jóvenes que estaban armados con bates de béisbol y muletas.

Los compañeros de Yuriy corrieron y lograron escapar, pero él se resbaló, cayó al piso y quedó a merced de la canalla pandilla.

“Me preocupé porque no contestaba el teléfono cuando debería haber estado en casa. Cuando lo vi en el camión de bomberos, su cráneo estaba abierto en varios lugares, fue realmente horrible”, dijo la madre al rotativo parisino.

“Lo agredieron con barras de hierro y muletas. Me dijo que no conocía a los individuos, que tenía dolores, que tenía frío y que no quería morir”, agregó la dolida mujer.