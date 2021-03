De acuerdo con el diario The New York Post, el suceso ocurrió en los primeros minutos del pasado domingo en la esquina de Prospect Avenue y East 156 Street del Bronx, en Nueva York.

En las imágenes compartidas por el departamento de policía de Nueva York se puede ver que una mujer, que según las autoridades sería una joven de aproximadamente 20 años, camina por la solitaria calle y detrás de ella está una niña pequeña.

Aunque por un momento parece estar pendiente de la menor, deja que cruce sola la calle y en todo momento camina por delante, sin esperarla. Las autoridades señalaron que una vez vieron las imágenes de una cámara de seguridad salieron en busca de la niña, la cual fue encontrada sola 10 minutos después.

A esa hora la temperatura era de aproximadamente 4 grados centígrados y la pequeña vestía unas botas de caucho, pantalones deportivos y “solo un saco azul”, por lo que además de quedar sola en la madrugada en la calle, también estaba pasando frío, señala el rotativo neoyorquino.

Una vez la policía llegó hasta donde la niña, ella se identificó como Sidaya y dijo que tenía 4 años de edad, sin embargo la autoridad no señaló si habló sobre su acompañante que la dejó sola.

Ahora, la desalmada mujer que la abandonó está siendo buscada y por ello revelaron en video en redes sociales, pues en las imágenes capturadas por la cámara de seguridad no se alcanza a ver bien su cara porque llevaba un pañuelo en la cabeza.

La menor fue llevada a un hospital cercano, donde se certificó que cuenta con buena salud y actualmente está bajo el cuidado de los servicios infantiles, finaliza The New York Post.

Here is a closer look of Sidaya. Again, if you have any information, please call or DM @NYPDTips. All calls are anonymous. pic.twitter.com/Jo7GimhFrc

— NYPD NEWS (@NYPDnews) February 28, 2021