Un vuelo de de Canadá con destino a París tuvo un regreso inesperado a Toronto debido a problemas técnicos. El incidente ocurrió el miércoles pasado, cuando el avión Boeing 777, que transportaba a casi 400 pasajeros en el vuelo AC872 de Air Canada, experimentó dificultades con uno de sus motores durante el despegue, según reportes locales.

Tras el percance, el avión se mantuvo en baja altitud antes de ser dirigido de vuelta al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, donde aterrizó una hora después en la misma pista. La llegada del Boeing 777 fue acompañada por la presencia de camiones de bomberos como medida de precaución.

El incidente fue capturado en video, mostrando el momento en que el avión se vio afectado por la falla técnica durante su salida del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. El vuelo AC872 pudo regresar sin mayores contratiempos unos 30 minutos después de la salida.

Tras el aterrizaje, el avión fue sometido a una inspección de rutina por parte de los vehículos de respuesta del aeropuerto y fue conducido a la puerta de embarque según los procedimientos operativos estándar.

A pesar del susto, un portavoz del aeropuerto confirmó que el avión aterrizó sin problemas y fue recibido por el departamento de bomberos local.

