Este martes 21 de mayo se presentó un percance aéreo que dejó un saldo de una persona murió y al menos 70 más heridas, luego de que un Boeing 777 de Singapore Airlines atravesara fuertes turbulencias durante su trayecto, al punto que tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok, capital de Tailandia.

De hecho, una vez tocó tierra en el aeropuerto Suvarnabhumi se activó un protocolo de emergencia y las ambulancias llegaron al punto con sirenas encendidas.

“Podemos confirmar que hay heridos y un muerto sobre un total de 211 pasajeros y 18 tripulantes a bordo del Boeing 777-300ER”, informó la aerolínea.

Videos de la emergencia en vuelo de Singapore Airlines

Los datos de seguimiento del vuelo indicaron que el avión cayó más de 1.800 metros en solo cinco minutos, cuando sobrevolaba el mar de Andamán. El incidente se produjo cuando tormentas eléctricas azotaban zonas de Tailandia en el inicio de la temporada de lluvias.

Minutos después de lo ocurrido, en redes sociales comenzaron a circular diferentes imágenes que mostraron los momentos de pánico que se vivieron dentro de la aeronave.

Acá, las imágenes de lo que ocurrió y de cómo quedó el avión:

HOLY SH*T A plane hit severe turbulence on a Singapore Airlines flight and was forced to make a rapid 7,000 ft descent ⚠️ 🚨 THIS IS WHY YOU ALWAYS WEAR YOUR SEATBELT 🚨 pic.twitter.com/hVEREq47PW — Matt Wallace (@MattWallace888) May 21, 2024

🚨SEVERE DAMAGE INSIDE BOEING 777 AIRCRAFT AFTER TURBULENCE Footage reveals extensive damage inside Singapore Airlines Boeing 777 following a 7,000 ft drop due to severe turbulence. The incident has resulted in at least 1 death and 71 injuries up to this moment. Source:… https://t.co/3NkbLp3G7n pic.twitter.com/w3xsMpMlXg — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2024

🚨BREAKING: REPORTED INJURED RISES TO 71 FROM DEADLY SINGAPORE FLIGHT A Singapore Airlines flight from London hit severe turbulence, resulting in 1 passenger’s death and 71 injuries. The turbulence struck while the cabin crew served breakfast, leading to an emergency landing in… https://t.co/KHo8N9YaLw pic.twitter.com/eZnpjt2SQa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2024

BREAKING: Boeing 777-300ER on route from London to Singapore encountered severe turbulence. KiIIing one and injuring dozens. 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/SfoEVRjd30 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) May 21, 2024

