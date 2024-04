Chuando Tan, un ‘influencer‘ de 58 años, revoluciona las redes sociales debido a su apariencia de 20. Tan nació en marzo de 1966 y es originario de Singapur; lugar donde trabaja como fotógrafo.

Tan, con más de un millón de seguidores en Instagram, incursionó en la música pop y en la actuación, haciendo que se volviera aún más famoso. En la actualidad, Chuando es modelo y fotógrafo y su trabajo lo comparte a sus seguidores.

Happy 2024 y’all ! May this year be full of peace and happiness 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😎 pic.twitter.com/D9cSmDXTrJ

— ChuanDo Tan (@Chuando_Tan) January 6, 2024