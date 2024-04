Por: Caracol Televisión

Encuentre acá en Caracol Televisión todo sobre nuestras telenovelas y series, lo mejor de los realities del momento, lo que sucede con los artistas y más contenido de entretenimiento. Visitar sitio

Luego de ser acusada por los cargos de favorecimiento de fuga y utilización de menores para la comisión de delitos debido a la participación que tuvo durante la fuga de su madre en noviembre de 2019, Aída Victoria Merlano habló directamente sobre cómo ha cambiado su vida luego de la condena e hizo una reflexión con la cual, con base en su experiencia, quiso darles una enseñanza a sus seguidores.

Cabe destacar que la barranquillera no se ha desconectado de las redes sociales, no obstante, no había hecho énfasis con respecto a esto desde que se dio a conocer la noticia, ya que le estaba dando otro enfoque a lo que compartía.

(Te puede interesar: Aída Merlano tendrá que enfrentarse a 13 años de condena: le ordenaron captura inmediata)

¿Qué pasó con Aída Victoria Merlano tras su condena?

La creadora de contenido publicó un video con el cual quiso transmitirles a sus seguidores lo que está viviendo e intentar conectar por medio de lo que ha sido su experiencia:

“Mi vida después de la condena, evidentemente, no volvió a ser la misma. Yo estaba viviendo en una casa increíble y siempre me puse como meta que en diciembre iba a comprarla. Al final, con todo lo que pasó, me tocó desistir del contrato de arriendo con opción de compra y se volvió en el sueño de alguien más”, dijo la joven.

A su vez, Aída Victoria Merlano dio a conocer que puso en venta dos carros, los cuales dejó en claro que siempre fueron su anhelo, queriendo explicar las cosas que ha tenido que perder por causa de la condena a la cual se ha tenido que someter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AIDA VICTORIA (@aidavictoriam)

Frente a estas declaraciones, la barranquillera quiso que sus seguidores entendieran el punto de vista que está tomando en medio de la situación:

“En lugar de interpretarlo como el momento de mi vida en el que todo colapsaba y en el que perdí todo lo que alguna vez fue importante para mí, decidí verlo como ese instante en el que estoy aprendiendo a vivir liviano“, aseguró Merlano.

En medio de esta reflexión, destacó que mientras que ignoraba sus miedos se dio cuenta de que estos crecían más y se hacían peores al momento de tener que enfrentarlos. Por lo cual aseguró que si está en la cárcel buscará la manera de hacer, de manera legal, un ‘podcast’ desde allá.

“A donde sea que vaya, mi vida tiene que poseer algún sentido. De las mil posibilidades de cosas buenas que podría estar allí, no podría dejar de pensar en lo que me estaría perdiendo. Uno no piensa en esas cosas, a menos que esté a punto de perderlas”, resaltó Aída Victoria Merlano.

Para finalizar, destacó que el sentir que en cualquier momento puede perder su libertad hace que todo sea más significativo, lo que ha causado que valore hasta lo más mínimo y se desprenda de lo material.

(Vea también: Aída Victoria Merlano explicó por qué viajó a Europa, pese a tener condena en Colombia)

¿Cuál es la condena de Aída Victoria Merlano?

Este 21 de marzo de 2024 se dio a conocer que el Tribunal Superior de Bogotá modificó la condena que se le había dictaminado a Aída Victoria Merlano en primera instancia en el 2022, la cual correspondía a siete años de prisión domiciliaria que le había impuesto un juzgado en 2022, para aumentarla a 13 años.

Uno de los detalles que impactó tras el conocimiento de la modificación de esta sentencia fue que la creadora de contenido ya no cuenta con el beneficio de la prisión domiciliaria, por lo cual el juez del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura inmediata.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.