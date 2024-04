Aída Victoria Merlano volvió a aparecer en público luego de la condena en segunda instancia por ayudar a la fuga de su mamá, por lo que le impusieron 13 años de prisión, a lo que aún busca apelar en la que es su última oportunidad.

“No me ha dado para pararme de la cama básicamente porque tengo mucho miedo y siento que la incertidumbre me desborda. Y yo siempre he sido partidaria de enfrentar los problemas con la mejor actitud posible y acudiendo a cualquier herramienta para uno hacer las cargas más llevaderas, pero hoy no se puede”, afirmó en su cuenta personal de Instagram.