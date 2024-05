El abogado británico Karim Khan, fiscal de la CPI, anunció el lunes 20 de mayo de 2024 que solicitó la emisión de órdenes de arresto contra Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y contra dirigentes del movimiento palestino Hamás por crímenes de guerra y contra la humanidad.

Tras más de 200 días de guerra entre Israel y Hamás, el fiscal del tribunal con sede en La Haya, Países Bajos, indicó en un comunicado que tramitó las órdenes de detención Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes como “matar deliberadamente de hambre a civiles”, “homicidio intencionado” y “exterminio y/o asesinato” en la Franja de Gaza.

“Afirmamos que los crímenes contra la humanidad mencionados en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en Palestina en cumplimiento de la política de una organización. Según nuestras conclusiones, algunos de estos crímenes siguen cometiéndose”, expresó Khan, en referencia a Netanyahu y Gallant.

Los cargos contra jefes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, líder del movimiento islamista, incluyen “exterminio”, “violación y otras formas de abuso” y “toma de rehenes como crimen de guerra”.

“Afirmamos que los crímenes contra la humanidad a los que se hace referencia en las solicitudes forman parte de un ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por Hamás y otros grupos armados en cumplimiento de la política de una organización”, cerró el fiscal de Corte Penal Internacional en su declaración.

En video, la declaración:

#ICC Prosecutor @KarimKhanQC announces applications for arrest warrants in relation to Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant in the context of the situation in the State of #Palestine ⤵️https://t.co/WqDZecXFZq pic.twitter.com/bxqLWc5M6u

— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 20, 2024