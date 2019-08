green

De acuerdo con el diario La Vanguardia, el santuario animal se llama Almas Veganas, una asociación activista en favor de las gallinas y de la igualdad, y fue presentado a toda España, a modo de burla, por el programa del canal Cuatro ‘Todo es mentira’.

Pero no todo es mentira, para las mujeres integrantes de Almas Veganas “los huevos son de las gallinas” y creen que estos animales “merecen una vida tranquila y digna”, por lo cual no las juntan con los gallos “para que no las violen”, cita el mismo medio.

Este es el mensaje que defienden estas activistas y que expusieron en ‘Todo es mentira’ a pesar de que sabían que habían sido contactadas para “ridiculizarlas”, asegura el rotativo español.

Para estas mujeres, “comer huevos genera la explotación de las gallinas desde que nacen hasta que mueren”, el ser humano es “cómplice de la opresión” y hasta las jaulas o gallineros donde generalmente las dejan son “campos de concentración”, detalla La Vaguardia.

“El santuario busca darle una vida mejor a los animales explotados. Os invito a todos a ir a mataderos y a granjas para ver cómo están los animales”, dicen algunas de las integrantes de Almas Veganas, en videos difundidos en sus redes sociales, incluso utilizando la etiqueta #Huevoesesclavitud.

“Los que nos llaman ‘frikis’ hacen comentarios tránsfobos que cuestionan y ridiculizan a las demás” pero “si comiéramos plantas no tendríamos que deforestar los bosques”, añadieron.