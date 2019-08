green

De acuerdo con el diario La República, el intento de robo aconteció exactamente en la avenida Acomayo y fue por primera vez publicado, esta semana, por la página de Facebook llamada ‘La Lupa’.

En las imágenes, que ya circulan por diferentes redes sociales, se ve a 3 sujetos (los ladrones) montados sobre una misma moto. Dan vueltas de un lado a otro por esa avenida, poniéndole cuidado a un grupo de 4 personas (3 mujeres y un hombre) que estaban hablando sobre la calle, casi en el andén.

Después de pasar varias veces frente a sus próximas víctimas, se bajó uno de los ladrones y fue directo hacia el hombre para robarlo. De inmediato, llenas de miedo, las mujeres trataron de abandonar el lugar, pero se dirigieron hacia donde estaban los otros dos delincuentes, todavía sobre la moto.

El ladrón que bajó ya había sometido a su víctima y lo tenía sobre el suelo, esculcándole todos los bolsillos. Sin embargo, y por suerte para todos, una de las mujeres reconoció a los que estaban sobre la motocicleta. Aunque no se tiene audio y no se supo que se dijeron, se evidencia que la mujer les dijo que no los robaron, que eran conocidos.

Luego, también fue hasta el ladrón que al reconocerla soltó al hombre, le agarró la mano y le dio un beso en ella. Reunida ya con todos, les hizo un tipo de reclamo, pero luego les dio un beso en la mejilla y los delincuentes se fueron.

A continuación, el video del intento de robo: