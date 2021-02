green

Este video fue grabado después de una tormenta de nieve en Big Bear, California, y muestra a decenas de carros que luchan por mantenerse en la carretera, pero no todos lo logran y se salen del camino o se estrellan entre sí.

En la secuencia se observa cómo algunos pilotos frenan por completo y tratan de dar dirección, pero el vehículo sigue de largo, mientras que los más hábiles aplican el freno suavemente y los sueltan, para permitir que haya tracción y un poco de dirección.

Después de la nevada registrada en el video, se han presentado otras y por ello los usuarios de redes sociales se han volcado a llenar sus cuentas con recomendaciones o recuentos de lo que han tenido que experimentar mientras intentan manejar en carreteras cubiertas de nieve.

Esta usuaria de Texas, Estados Unidos, recomienda transitar más despacio de lo normal, aplicar el freno con extrema suavidad y tomar las curvas lentamente:

good luck Texans remember that when you drive in snow/ice do NOTTTT brake hard/suddenly your cars wheels will start sliding and you’ll lose control. brake slowly n gently! drive extra slow when you do turns as well — emily 早早 (@emergencily) February 16, 2021

Esta usuaria sugiere a los conductores no confiarse, ni siquiera si conducen un vehículo 4×4 (con tracción en las cuatro ruedas), pues en situaciones extremas como la del video, no hay carro que valga, sobre todo si hay una pendiente:

I see so many cars and trucks with 4WD and studded snow tires slipping and sliding all over the road. It happens. It happened to me, but I give so much space and go slow that I was able to recover in time. — It’s Normal Again!! Tina ❤🇺🇸🌊🐕🐕🐕 (@ladytinab) February 15, 2021

Otros tuiteros sugieren ponerse a rezar para mantenerse a salvo:

Pray for safety for everyone that has to be out in this height of snow because the way car tires are sliding pic.twitter.com/tRMrZZJIFw — Wuraola (@wuraola_h) February 16, 2021

Consejos para conducir en la nieve

El portal Exchange da algunos consejos para la conducción en condiciones de clima difícil, especialmente cuando hay nieve o hielo en el asfalto:

Conduzca solo si es estrictamente necesario. Maneje despacio. Tenga en cuenta que los frenos (incluido el freno de emergencia) pierden efectividad, así como el sistema de dirección. Acelere y desacelere con suavidad. Si siente que el carro se va hacia un lado, acelere suavemente, siempre y cuando no haya otros vehículos en frente. Si va en fila y sobre terreno plano, deje unos 5 segundos de distancia con el vehículo de en frente. Presione el pedal del freno con suavidad. Trate de no detenerse por completo en los cruces o semáforos, pues hacerlo implica aumentar el riesgo de irse de lado cuando vuelva a arrancar. Esto, solo si no hay más vehículos, pues la idea no es pasarse los semáforos en rojo.t. No acelere en exceso en las cuestas, pues demasiada potencia le puede hacer perder el control. Y si va en bajada, hágalo despacio y en un cambio alto (primera o segunda) y trate de no aplicar el freno. Si el carro saca la cola, vire el timón hacia el mismo lado pero sin frenar.

Cuidado con el ‘hielo negro’

Hay un fenómeno metereológico que se conoce como ‘hielo negro’. Consiste en que durante el invierno, y debido a las bajas temperaturas, el agua lluvia se congela casi instantáneamente al entrar en contacto con el asfalto, señala StateFarm.

Eso ocasiona el ‘hielo negro’, es decir, placas de hielo que no se observan a simple vista debido a que tienen el mismo color que el asfalto y que hacen que el vehículo pierda estabilidad, ya sea que pierda la dirección, que sea imposible detenerse o tener tracción.

Según la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos, cada año ocurren miles de lesiones y muertes como consecuencia de accidentes en carreteras cubiertas de nieve o hielo.

Este hielo negro ocasionó un grave accidente que involucró a más de 130 vehículos en Estados Unidos y dejó 6 muertos.

Los videos que muestran el choque evidencian cómo los vehículos simplemente no se pueden detener ni dar dirección para evitar el choque.