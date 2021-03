Uno de los centros de internamiento más grandes para niños migrantes que llegan a Estados Unidos está ubicado en Carrizo Springs, Texas, donde 800 menores habitan, informó NBC News.

Esa cadena ingresó al lugar y captó imágenes que muestran cómo es por dentro uno de los lugares transitorios donde son custodiados los niños migrantes hasta que se resuelve su situación legal en esa nación.

Adentro, el lugar parece un centro de detención. Los menores tienen una cancha en la que juegan fútbol y varios lugares para su recreación, pero a la hora de la verdad duermen en cuartos compartidos y las facilidades tienen enrejados y una gran presencia de guardias.

Estos centros transitorios para niños migrantes, custodiados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, albergan al día de hoy a 11.551 niños que han llegado irregularmente a suelo norteamericano luego de cruzar la frontera con México, agregó NBC News.

Este es el video que muestra cómo es el centro para niños migrantes en Texas:

.@gabegutierrez has the first look inside a government facility housing nearly 800 unaccompanied minors at the U.S. Southern border. pic.twitter.com/55WRVTbWHi

— TODAY (@TODAYshow) March 25, 2021