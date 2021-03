De acuerdo con la cadena abc, una mujer encontró el 15 de marzo a un Pomsky de 17 semanas en un contenedor de basura del pueblo de Babylon, en el condado de Suffolk.

La mujer llevó al cachorro a una veterinaria y luego avisó a la policía sobre este caso. Luego de la investigación, las autoridades determinaron que Thami Stafyleras, de 44 años, había abandonado al perro en la basura, indica el mismo medio.

El cuidador de perros se había comprometido a cuidar del Pomsky, llamado Louie, mientras su dueño no estaba en casa, pero por motivos que no explicó lo dejó dentro del contenedor, detalla la cadena estadounidense.

