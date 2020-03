A través de una cámara de seguridad se puede ver cómo una niña -con la cara pixelada- se cae al suelo y después un adolescente le pega una patada. Inmediatamente después, una avalancha de jóvenes llega al lugar, uno le salta encima con los pies mientras ella intenta protegerse con sus piernas y en posición fetal, y el resto de personas comienza a darle patadas y puñetazos durante varios segundos antes de retirarse.

Las imágenes muestran cuando uno de los adolescentes roba los zapatillas deportivas a la joven, que según fuentes oficiales citadas por el diario Daily News se encuentra hospitalizada en estado estable.

El alcalde del distrito de Brooklyn, Eric Adams, pidió la apertura inmediata de una investigación así como “una fuerte respuesta” ante los “actos virales agresivos” vividos en esa zona.

Y es que, además de esta agresión, en la que todos los jóvenes son afroamericanos, también se ha difundido esta semana en las redes sociales un video tomado en el barrio de Canarise -también en Brooklyn- en el que ocho policías reducen y golpean a una persona mientras esta grita “no he cometido ningún crimen” y les pregunta qué están haciendo.

De hecho, el video de la agresiva actuación policial fue colgado como respuesta al mensaje difundido por la comisaría de Policía del distrito 77, que pide colaboración ciudadana para identificar “a los individuos responsables de este brutal robo y asalto en grupo”.

“Pido que se modifique el servicio de todos los agentes envueltos en el incidente del miércoles en Canarise hasta que se lleve a cabo una investigación completa“, aseguró Adams, que insistió en que “gente inocente no debe ser víctima de abuso por parte de agentes de la Policía o por parte de gente joven”.

En este sentido, prometió lanzar una serie de actos en los próximos días para reunir a policías, comunidades y a gente joven para hablar sobre la importancia de “reducir la violencia”.

Según fuentes de la policía citadas por el diario Daily News, los jóvenes también le robaron a la menor su tarjeta de crédito y su teléfono móvil.

🚨WANTED for ROBBERY/GANG ASSAULT: On 3/5, at approx 4:10 PM, in front of 216 Utica Ave in Brooklyn, a 15-year-old female was approached by a group of individuals & was punched & kicked to the ground & had her property removed. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/JjCCFbnhSJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) March 6, 2020