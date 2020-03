El hotel Xinjia se derrumbó hacia las 7:30 de la noche, hora local, y quedaron 70 personas atrapadas, según un comunicado de autoridades de Quanzhou, en la provincia de Fujian, indicó la agencia.

No obstante, luego informaron que los cuerpos de emergencias habían “podido rescatar, hasta el momento, 23 personas”.

El hotel, de 80 habitaciones, había sido convertido recientemente en punto de acogida y la mitad de las acomodaciones estaban destinadas para ciudadanos que tuvieron contacto con pacientes contaminados por el nuevo coronavirus covid-19, según El diario del Pueblo, citado por AFP.

Cuentas certificadas de Twitter han compartido algunas imágenes de las autoridades atendiendo la emergencia. Aquí dejamos un par de trinos con videos:

#BREAKING: A five-storey hotel in Quanzhou in the Fujian province suddenly collapses on March 7 evening. Several Chinese media outlets say that the hotel is currently being used as a quarantine site for #COVIDー19. About a dozen have been rescued. Internet video. pic.twitter.com/dMIJivGXlI

— Ezra Cheung (@ezracheungtoto) March 7, 2020