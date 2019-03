Cinco rufianes golpearon, con puños y patadas, a 4 ‘homeless’ (sin hogar) frente a una tienda en la calle 60, cerca de Fort Hamilton Parkway en Borough Park, en Brooklyn, publica The New York Post.

Una de las víctimas está en coma, y los atacantes, además, les robaron los únicos 5 dólares que tenían estos habitantes de la calle.

Uno de los pandilleros, apenas llegó al lugar, empezó a gritarle “dinero” al primer hombre que encontró y, luego, le pegó una patada en la cara al segundo que vio, explica el medio estadounidense.

Dos de las víctimas, una de 51 años y otra de 41, fueron llevadas a un hospital poco después del ataque. Además, más tarde, otro de ellos se quejó de tener dolor de cabeza y fue llevado al NYU Langone Hospital. Desafortunadamente, en horas de la noche, quedó en come, detalla The New York Post.

La policía de Nueva York está buscando a estos delincuentes y por eso ofrece una recompensa de 2.500 dólares por cualquier información que ayude a capturarlos.

Este es el video del brutal ataque:

Wanted for a Robbery that occurred in the vicinity of 1002 60th St. #Brooklyn . Have you seen them? Do you know these individuals?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us!📞Calls are anonymous.💰You may receive up to a $2500 REWARD! #YourCityYourCall @cmenchaca @NYDailyNews @nypost @ABC7NY pic.twitter.com/DxeprvJhoO

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 2, 2019