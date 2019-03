“Tenía la forma de un lugar fácil para sentarse (un trono). Se evidencia mirando su forma, y ​​pensé que sería divertido“, dijo Judith Streng a ABC News.

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr — babygirl, u dont know (@Xiushook) February 25, 2019

Rod Streng decidió enviarle la gran imagen a su hija y escribió: “Iceberg Queen” (Reina del Iceberg). Sin embargo, la siguiente imagen que recibió la nieta fue preocupante, pues el pedazo de hielo se zafó y su abuela estaba en el flotando sobre el agua.

“Lost her kingdom when she drifted out to see!” (Perdió su reino cuando se deslizó en el agua), escribió Rod Streng, con buen humor, aunque aclaró que no se trataba de una broma.

La siguiente imagen fue aún más perturbadora. Se veía Judith Streng varios metros mar adentro, sin control de su destino y a merced de la marea.

Afortunadamente, fue rescatada rápidamente gracias a Randy Lacount, un capitán de barco de Florida, que estaba cerca cuando el hielo se desprendió, explica ABC.

“Pensé que era seguro… Una chica se sentó y luego otras dos al mismo tiempo, parecía muy seguro con ellas. Pero no pesaban mucho“, expresó la anciana al rotativo estadounidense.