“La ballena encalló en la playa y fue llevada por la marea dentro de las matas. Un pescador dijo que la vio el jueves por la noche, pero no pudimos ir al lugar por la marea alta; tuvimos que esperar hasta el viernes”, señaló Dirlene Silva, secretaria del Medio Ambiente de Sour, citada por el portal UOL.

Un equipo del instituto Bicho D’Água llegó el sábado para recoger los primeros materiales de análisis que podrían dilucidar las causas de la muerte del mamífero, que pertenecía a la especie jorobada o yubarta y medía exactamente 8 metros y 40 centímetros, detalla el mismo medio.

La oceanógrafa de ese instituto, Maura Elisabeth Moraes de Souza, explicó que no le encontraron ninguna herida a la ballena y dio una de sus hipótesis: “Creería que era la primera vez que el cachorro iba a migrar solo, pero no lo logró. Debe haber entrado en una corriente fuerte, ya que tuvimos dos días de ‘súper-marea’, y no logró volver”, dijo a UOL.

Moraes de Souza además explicó al medio brasileño que las ballenas jorobadas se alimentan en la Antártida y luego viajan hasta Abrolhos, en Bahía, para reproducirse.