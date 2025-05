La reciente designación de León XIV como el nuevo papa sigue produciendo distintas opiniones y reacciones, especialmente por los rumores y expectativas que precedieron al anuncio del Vaticano. Muchos sostenían que la llegada de un sumo pontífice de raza negra podría estar ligada a profecías o hechos catastróficos, pero la elección de un estadounidense terminó sorprendiendo y dividiendo opiniones entre los fieles y observadores.

Una de las voces que se pronunció sobre el tema fue la reconocida clarividente colombiana Ayda Valencia, quien utilizó su plataforma en YouTube para compartir su perspectiva sobre el nuevo máximo líder de la iglesia católica.

Según Valencia, la elección estaba lejos de satisfacer ciertos mitos o teorías que circulaban en torno al nuevo pontífice. Ella aseguró no haber vaticinado la llegada de un papa negro y enfatizó que, desde hace tiempo, ya había expresado entre su círculo de estudio que este no sería el caso, mostrando coherencia con lo sucedido en el cónclave.

“Mucha gente empieza a hablar que por la cara, que por lo otro, empiezan a buscarle cosas al papa. Yo, desde antes de elegir al nuevo pontífice, lo único que dije era que no veía a un papa negro […] yo no pronostiqué nada. No dije nada más”, expresó.

La colombiana también relató el proceso de análisis que llevó a cabo junto a su “grupo de estudio”, comparando la historia de León XIV con la de otros pontífices, incluyendo la renuncia histórica de Benedicto XVI y los patrones que parecían repetirse en la iglesia católica.

Para Valencia, los rumores sobre un supuesto escenario apocalíptico derivados de la elección de León XIV carecen de fundamento. Además, destacó la energía positiva que sintió al analizar la figura del papa León XIV, resaltando su rostro y gestos como señales de bondad y buenas intenciones. “Si yo veo al señor, su rostro inspira cosas chéveres. Por lo que se ve, el hombre tiene un aire entre Juan Pablo II y Francisco. Para mí, transmite bondad. El nombre, que fue lo que llamó la atención, es muy poderoso […] es la fuerza, es uno de los pilares de los evangelios canónicos”, explicó valencia.

Agregó que el hecho de haber sido elegido el día 8, conocido por asociarse con prosperidad y éxito, podría ser un presagio alentador. “El XIV, desde la numerología, es canalizador, es un número que integra y encierra también. Fue elegido el día 8, día del éxito, de la prosperidad”, afirmó.

“Vibró chévere, me gustó la energía del papa, me encantó el nombre. Independiente de si cometió o no errores en el pasado, su energía vibra alto. El hecho de ser papa no significa que sea perfecto. Todos tenemos desaciertos en momentos de la vida, desde el corazón y el resto, enviar toda la buena energía para que haga un excelente trabajo”, sentenció la reconocida clarividente colombiana.