Moreno, veterinario de profesión, viajó a estudiar una especialización en la Universidad de Buenos Aires, mientras realizaba sus pasantías en una clínica de La Plata, aseguró Noticias caracol.

Luego de que sus familiares no volvieran a saber nada de él, desde el pasado 13 de diciembre, le pidieron el favor a Alejandro Montoya, amigo de Cristian que reside en Argentina, que averiguará que le había pasado, agregó el informativo.

De acuerdo con las averiguaciones de Montoya, Moreno fue detenido en medio de una riña, que se presentó en el lugar donde vivía, y posteriormente tuvo que ser trasladado al Hospital Alejandro Korn, ya que fue golpeado por otro preso, señaló el noticiero.

“Me toco decir que era mi primo para que me lo dejaran ver. Entonces el médico llegó y me dijo que estaba en un coma inducido debido a la los golpes que le habían dado, pero que él no sabía nada de lo que le había sucedido”, manifestó Montoya en declaraciones emitidas por Noticias Caracol.

Finalmente, el informativo afirmó que la policía de ese país no ha podido explicar cómo Cristian terminó en cuidados intensivos, con esos graves golpes en la cabeza. De igual manera, su familia está pidiendo la ayuda del Gobierno colombiano, para que se esclarezca qué fue lo que le paso y si hubo abuso policial.