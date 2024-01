Mariana García Muñoz, una de las ocho jóvenes colombianas que fueron reportadas, en los últimos días, como desaparecidas en México, envió un audio a su madre pidiéndole que rezara por ella y sus amigas.

Sin embargo, García Muñoz aseguró que está bien de salud y que están en México bajo su voluntad y no como han reportado que fueron engañadas. De igual manera, asegura a un miembro de la Fiscalía de Tabasco que el mensaje que envió fue porque estaba borracha.

“Si le envié los audios a mi mamá, pero estaba como borracha. En ese momento estaba como sentimental con ella, por eso le pedía perdón y todo”, manifestó la involucrada en un video que se viralizó por redes sociales.

En el clip, la supuesta desaparecida le dice a su madre que la ama mucho y que apenas tuviera el celular, de nuevo, se volvería a comunicar con ella. Lo que causa curiosidad, es que, en su declaración con las autoridades deja entrever que no estaba pérdida, aunque no se sabe si fue obligada a decir eso o en realidad si estuvieron secuestradas.

“Apenas me doy cuenta de que nos estaban buscando por todo México con esos videos que montaron, nosotros estamos acá de voluntad y aclaro que somos ocho chicas y no nueve”, expresó la colombiana.

“Yo me encuentro bien de salud, apenas me voy dando cuenta que nos estaban buscando por todo México. Nosotros estamos acá de voluntad, aclaro que éramos 8 chicas, no 9”, asegura Mariana García Muñoz, una de las colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas en #Tabasco pic.twitter.com/3M9gQvTgn9

