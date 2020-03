green

Los reporteros de la cadena Fox, conocida por ser gobiernista y afín a las políticas de Donald Trump (el programa se llama Fox & Friends), le pidieron al presidente su opinión sobre Cuomo y Trump fue rápido en responder:

“Andrew ha sido exitoso en su gestión porque nuestro gobierno lo ha hecho exitoso”.

Luego, Trump explicó que la razón es que su gobierno le ha enviado “millones de máscaras y miles de respiradores” a Nueva York y por ello es que Cuomo “ha brillado”.

“Cuomo ha sacado una calificación muy buena, pero la mía ha sido excelente”, se congratuló Trump en relación con el manejo de la crisis por el coronavirus, cuyos casos de infectados y muertes en Estados Unidos, el país con más contagiados del mundo, suma al 30 de marzo 142.000 infectados y casi 2.500 fallecidos.

En favor de Cuomo, Trump dijo que habría sido un mejor candidato para disputarle la reelección que “sleepy Joe” (Joe, el dormilón), en referencia al candidato demócrata Joe Biden.

En dicha conversación con la cadena Fox, Trump aprovechó para acusar a los diarios The New York Times y The Washington Post como “los más deshonestos del país” por la forma en que lo han tratado durante la emergencia sanitaria que aqueja al mundo y –con especial fuerza– a ese país.