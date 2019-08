El ministro de Interior israelí, Arie Deri, decidió prohibir la entrada a las congresistas, anunció el Ministerio en un comunicado, que aseguraba que la decisión se tomó conjuntamente con el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Asuntos Estratégicos, Guilad Erdan.

“La decisión se tomó después de que el ministro Deri se diera cuenta de que se trataba de una actividad de boicot contra Israel y que debía impedir que entraran, de acuerdo a la Ley Israelí de Entrada“, al considerar que las congresistas demócratas usan su visibilidad para “apoyar a las organizaciones de Boicot, Desinversión y Sanciones que llaman a boicotear a Israel”.

La nota oficial asegura que Israel “respeta al congreso de EE. UU.” pero al mismo tiempo considera “inconcebible” permitir la entrada al país a alguien que “quiere hacer daño a Israel”

Deri también señaló que si la congresista Tlaib hace una petición humanitaria para pedir una reunión en privado con sus familiares, esta “será estudiada”.

Ayer Netanyahu se reunió ayer con los ministros de Exteriores, Seguridad Interna, Interior y el abogado general del Estado, con quienes decidió vetar la entrada al país, una posición que ha sido criticada por miembros de la oposición, que entienden que supone un enfrentamiento del Ejecutivo con el Partido Demócrata estadounidense.

La decisión oficial se conoce después de que Trump tuiteara: “Mostraría gran debilidad si Israel permitiera a las representantes Omar y Tlaib una visita. Odian Israel y a todo el pueblo judío y no hay nada que se pueda hacer o decir para cambiar sus mentes. (…) ¡Son una desgracia!”

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 15, 2019