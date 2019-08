Este martes se intensificaron las protestas en el aeropuerto del Hong Kong, donde la policía lanzó gas pimienta contra los manifestantes y donde la actividad aérea está paralizada. Esta es la publicación de Trump:

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2019