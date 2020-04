En la rueda de prensa diaria que hace para hablar sobre la situación que atraviesa el país norteamericano por la pandemia generada por el coronavirus, Trump lanzó esas peligrosas premisas.

De acuerdo con el Daily Beast, los comentarios del mandatario se dieron por una presentación de Bill Bryan, quien está a la cabeza de la dirección de ciencia y tecnología en el Departamento de Seguridad Nacional, el cual presentó un “resultado emergente” de una investigación que sugirió que la luz UV (Ultravioleta), el calor y la humedad son perjudiciales para COVID-19.

“Nuestra observación más sorprendente hasta la fecha es el poderoso efecto que la luz solar parece tener sobre la muerte del virus, tanto en la superficie como en el aire”, explicó Bryan, citado por el mismo medio.

Sin embargo, el doctor Irwin Redlener, director del Centro Nacional de Preparación para Desastres de la Universidad de Columbia, dijo a Daily Beast que esa “investigación” es bastante contraria a cosas que ya se saben científicamente y que es incoherente.

En la presentación, Bill Bryan también habló sobre el cloro y el alcohol isopropílico, que “funcionan para matar el virus”.

Esto llevó a que Donald Trump a lanzara sus insólitas ideas, después de que paró de insistir en utilizar el medicamento hidroxicloroquina tras un estudio que determinó que no servía para tratar a los pacientes con COVID-19.

After hearing presentation President Trump suggests irradiating people's bodies with UV light or injecting them with bleach or alcohol to deal with COVID19. pic.twitter.com/cohkLyyl9G

Luego,Trump empezó a hablar sobre los desinfectantes, sin tener conocimiento alguno sobre el tema.

Además del doctor Irwin Redlener, muchos otros médicos y especialistas en el tema criticaron las peligrosas palabras de Donald Trump, indica por su parte la cadena NBC.

Por ejemplo, el médico Vin Gupta, neumólogo y experto en políticas de salud global, dijo a esa cadena: “Esta noción de inyectar o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza en el cuerpo es irresponsable y peligrosa. Es un método común que las personas utilizan cuando quieren suicidarse” y finalizó:

As a physician, I can’t recommend injecting disinfectant into the lungs or using UV radiation inside the body to treat COVID-19. Don’t take medical advice from Trump. https://t.co/YcZXJXfSxu

— Kashif Mahmood (@kashmood) April 23, 2020