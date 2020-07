green

El diario The New York Times informó, citando a dos fuentes oficiales que el presidente había recibido un informe escrito sobre este tema a finales de febrero, negando la versión del mandatario de que no estaba informado de esta amenaza, lo que significa que el presidente no lee los informes diarios sobre peligros potenciales para la seguridad nacional.

El hecho de que Trump no leyera el informe de semejante riesgo (el de los talibanes matando soldados, pagados por Rusia) fue confirmado por la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, quien admitió que el presidente TRump “no había sido personalmente informado” sobre ese particular, detalla el USA Today.

Los demócratas pidieron más información a los entes de inteligencia a medida que aumentan los cuestionamientos sobre el grado de involucramiento que tiene el presidente con temas sensibles y la atención que les da a los documentos confidenciales que le envían.

La secretaria de prensa McEnany insistió, tratando de defender a Trump, que “el presidente sí lee”, solo que ese informe no se le entregó porque, según ella, citada por USA Today, “todavía no estaba verificado”.

No obstante, queda claro que el informe con ese contenido específico nunca estuvo listo ni verificado, porque el presidente jamás se enteró.

Por su parte, los demócratas les pidieron al director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, y a la jefa de la CIA, Gina Haspel, que entreguen más información y que expliquen por qué el Congreso no fue informado sobre esta irregularidad, señala la agencia AFP.