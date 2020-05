El jueves, el presidente de Estados Unidos hizo una visita a la mencionada fábrica y se rehusó a usar mascarilla, lo que le podría acarrear una multa a la empresa, informó CNN cuando citó a la fiscal demócrata de Michigan Dana Nessel, que dijo que se disponía a entablar una acción punitiva contra la automotriz.

Paralelo a la promesa de la fiscal Nessel de regañar a Ford, la mujer le envió una carta al presidente haciéndole notar su descuido, lo cual el presidente Trump no dejó pasar la ocasión para referirse a la fiscal como “chiflada y buena para nada”, señala Market Watch.

Este es el cruce de trinos entre la fiscal y el presidente, en el que Trump le pide que deje de preocuparse por Ford, pues lo importante es generar empleos, cosa que Ford está haciendo:

Hi! 👋After struggling with our Gov & SOS, impressed you know my name. Seems like you have a problem with all 3 women who run MI-as well as your ability to tell the truth. The auto industry has been thriving for years bc of our incredible auto workers & companies. #UnionStrong https://t.co/qKDINknn2O

— Dana Nessel (@dananessel) May 22, 2020