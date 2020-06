Donald Trump hizo estas declaraciones, que supondrían un giro de 180 grados en su política de los últimos meses hacia Venezuela, al medio digital Axios, que publicó unos extractos de su entrevista el domingo por la noche.

“Podría pensarlo (…) A Maduro le gustaría reunirse. Y nunca me opongo a las reuniones”, dijo Trump, según publica Axios.

“Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero hasta ahora, las he rechazado”, agregó, refiriéndose a un eventual encuentro con Maduro.

Pese al apoyo firme que el gobierno estadounidense ha dado a Juan Guaidó, Axios explicó que durante la entrevista, Trump mostró sus reservas hacia el opositor venezolano y su desempeño e “indicó que no tiene mucha confianza” en él.

Guaidó, presidente del Parlamento venezolano, se autoproclamó presidente interino de Venezuela en enero de 2019 y ha sido reconocido como tal por casi 60 países, entre ellos Estados Unidos, que consideran ilegítimo el gobierno de Nicolás Maduro.

“[Guaidó] fue elegido. Yo creo que estaba necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera”, dijo Donald Trump.