Haciendo caso omiso de las advertencias sobre los riesgos de contagio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue a trabajar al Salón Oval de la Casa Blanca este miércoles, jactándose de superar el coronavirus 6 días después de dar positivo.

“Creo que esto fue una bendición de Dios, haberlo contraído. Esto ha sido una bendición disfrazada”, dijo el mandatario, casi eufórico, de pie frente a la oficina más famosa del mundo, en un video publicado en Twitter.

Preguntado unos minutos después sobre estas declaraciones, su rival demócrata en las elecciones del 3 de noviembre, Joe Biden, se indignó: “Creo que es una tragedia que el presidente hable del Covid como si fuera algo por lo que no debería preocuparse cuando más de 210.000 estadounidenses han muerto” por eso.

Con su icónica corbata roja, Trump atribuyó su estado de salud a la terapia experimental de anticuerpos sintéticos que le fueron administrados. Y prometió, sin entrar en detalles, que este tratamiento estaría rápidamente disponible “gratis”.

El comportamiento del mandatario, criticado desde hace meses por su gestión de la pandemia, es escudriñado aún más cuando aumentan los casos de coronavirus entre empleados, asesores y periodistas en la Casa Blanca.

Según un alto funcionario, Trump estuvo con un número “extremadamente limitado” de asesores en el famoso despacho. Y entró por la puerta que da a los jardines, para no atravesar los pasillos del Ala Oeste, la zona de oficinas presidenciales de la mansión.

Trump ya provocó una controversia al regresar a la Casa Blanca el lunes por la noche tras pasar 3 días en un hospital en las afueras de Washington.

En una puesta en escena triunfal transmitida en vivo por televisión, el mandatario de 74 años se bajó del helicóptero Marine One y subió las escaleras hacia el balcón de su residencia. Allí, se quitó la máscara y saludó con los pulgares hacia arriba, en un extraño gesto desafiante.

“No le tengan miedo al Covid”, había tuiteado unas horas antes desde el hospital, provocando consternación en la comunidad médica.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020