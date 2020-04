Trump dijo a periodistas que iba a “poner una suspensión muy poderosa” de los fondos para la OMS, el organismo de la ONU cuya mayor fuente de financiación es Estados Unidos.

“Vamos a suspender el dinero gastado en la OMS”, declaró Trump, quien propugna la idea de “Estados Unidos primero” y ha criticado antes a otras agencias de la ONU y a organismos multilaterales.

El mandatario no dio detalles sobre cuánto dinero se retendría y minutos después, durante la misma conferencia de prensa, dijo: “No digo que vaya a hacerlo, pero vamos a examinar esta posibilidad”, dijo.

Más temprano, el mandatario fue particularmente virulento contra la OMS en Twitter.

“La OMS realmente se equivocó”, escribió. “Por alguna razón, está financiada en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrada en China. Vamos a analizarlo más de cerca”, agregó.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020