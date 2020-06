“El gobernador radical de izquierda @JayInslee y el alcalde de Seattle están siendo burlados a un extremo que nuestra gran nación jamás ha visto. Retomen la ciudad AHORA. Si ustedes no lo hacen, yo lo haré. Esto no es un juego. Estos horribles anarquistas deben detenerse ¡DE INMEDIATO. Y MUÉVANSE PRONTO!”, es el texto del agresivo trino de Trump.

Radical Left Governor @JayInslee and the Mayor of Seattle are being taunted and played at a level that our great Country has never seen before. Take back your city NOW. If you don’t do it, I will. This is not a game. These ugly Anarchists must be stooped IMMEDIATELY. MOVE FAST!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2020