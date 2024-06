Un piloto murió y otro resultó herido este domingo en una colisión entre dos avionetas que participaban en un desfile aéreo en el aeropuerto de Beja, en el sur de Portugal, anunció la fuerza aérea del país.

(Vea también: Avioneta se accidentó en Antioquia: cayó en un platanal y de milagro no dejó muertos)

El accidente se produjo poco después de las 4:00 de la tarde (hora local) durante una “demostración aérea” llamada ‘Beja Air Show’ en la que participaron seis aviones, indicó el ejército del aire en un comunicado.

Durante la colisión, una persona “de nacionalidad española” murió, añadió el cuerpo armado. Solicitado por AFP, una portavoz del ejército precisó que se trataba del piloto de uno de los aviones que entró en colisión con el otro.

El Ejército también informó que un piloto portugués resultó levemente herido. “Recibió tratamiento de urgencia” antes de ser “trasladado al hospital de Beja”, una ciudad de 25.000 habitantes en el sur del país, señaló el comunicado.

Según el ejército, los seis aviones pertenecían a una patrulla acrobática llamada “Yak Stars”, formada por pilotos españoles y portugueses. Los aviones que colisionaron eran Yakovlev Yak-52, un modelo soviético.

En un video publicado en redes sociales, se ve a seis aviones haciendo una demostración a unas decenas de metros del suelo. De repente, uno de ellos parece chocar contra otra aeronave antes de estrellarse en medio de una nube de humo.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) June 2, 2024