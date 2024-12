Al menos tres personas han muerto, incluido el sospechoso, en un tiroteo registrado este lunes en una escuela cristiana, Abundant Life Christian School, en Wisconsin. Siete más han quedado heridas y han sido trasladadas a hospitales, según las autoridades de Madison, la capital del estado.

(Le puede interesar: Accidente aéreo sacudió a Nueva York (Estados Unidos); reportan una persona fallecida)

El jefe de la Policía de Madison, Shon Barnes, dijo en una rueda de prensa que al llegar a la escuela Abundant Life, poco antes de las 11:00 a.m. (hora local), hallaron a “múltiples víctimas heridas por arma de fuego” y también muerto al presunto “responsable”, que creen que era un joven estudiante de la misma.

BREAKING: There have been two deaths after a gunman opened fire at Abundant Life Christian school in Wisconsin,

The gunman has killed themself.

Fuck every lawmaker who made this possible.

pic.twitter.com/INTFzulM7G

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) December 16, 2024