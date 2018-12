La emergencia fue reportada a las 8:21 a.m. de este jueves cuando el joven, aparentemente, corrió hacia las instalaciones del colegio, luego de que el incidente comenzara a unas cuadras de donde terminó, señala Indy Star.

“Tiroteo en la Escuela Intermedia Dennis, Richmond, IN, en Wayne Co. ha resultado en la muerte del sospechoso adolescente. Ningún otro estudiante resultó herido”, dijo la Policía Estatal de Indiana en su cuenta de Twitter.

Shooting at Dennis Middle School, Richmond, IN, in Wayne Co. has resulted in the death of the teenage suspect. No other students reported to be injured. @ISPPendleton Sgt. John Bowling will arrive shortly and will update media on where to meet for more info.

