El tiroteo tuvo lugar dentro del centro comercial Mayfair Mall en la localidad de Wauwatosa, un suburbio de Milwaukee, la ciudad más grande de ese estado del norte de Estados Unidos, según el Milwaukee Journal Sentinel.

Al menos 40 vehículos policiales estaban presentes en el lugar, señaló la misma fuente, así como ambulancias en las que fueron trasladados varios heridos.

El medio ABC News ha estado transmitiendo en vivo el desarrollo de la emergencia:

HAPPENING NOW: @WISN12News has live coverage as mayor says multiple people were injured in active shooter incident at the Mayfair Mall in Wauwatosa, Wisconsin. https://t.co/ZEMOREJ1ED

— ABC News (@ABC) November 20, 2020