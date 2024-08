Todo sucedió en Granada, Nicaragua, cuando Carlos Humberto Sandoval Molina, conocido en redes sociales como “el Rubia”, subió un video que preocupó a sus más de 700.000 seguidores en TikTok, pues aseguraba que había tenido un terrible problema.

El accidente ocurrió en la madrugada del domingo 25 de agosto, alrededor de las 2:40 de la mañana. Sandoval iba manejando su carro cerca de la entrada al parque de ferias Joaquín Reina de Rivas, en la carretera Panamericana Sur, cuando chocó con una moto conducida por Ana Echaverry. Ella y el acompañante, su esposo, perdieron la vida en el momento.

Según dicen los medios locales, el joven venía a una alta velocidad, lo que no le permitió darse cuenta de que en frente de él, en la parte derecha, venía la pareja conduciendo más despacio.

El mismo creador de contenido de 3 años aseguró que no venía bajo las influencias del alcohol, pues estaba saliendo de un restaurante que le había pagado para subir una publicidad del lugar.

“Acabo de tener un accidente de tránsito, acabo de chocar. No sé con qué porque no traían luces y los oficiales me confirman que maté a dos personas. Lo siento mucho por los familiares, de verdad, no fue mi intención. Yo no vengo tomado, andaba haciendo una publicidad en el Vivía Perlas”, afirmó el joven.

Carlos Sandoval también es estudiante en el campus de Latinoamérica de Keiser University, situado en San Marcos, Nicaragua. A pesar de que su vida estaba centrada en sus estudios y su carrera como creador de contenido, este incidente ha tenido un impacto significativo en su trayectoria, marcando un antes y un después.

