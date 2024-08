Con más de 39.000 seguidores en la red social Tik Tok, Albraith Moreno y Steve se han ganado un sinfín de buenos comentarios por la originalidad de sus contenidos, en los que recorren diferentes puntos de Bogotá en busca de sorpresas gastronómicas.

Justamente, el video que se hizo viral —casi un millón de visualizaciones—, tiene que ver con la primera vez que entraron a un Starbucks, específicamente, al que queda en el centro de la ciudad, en el edificio City U.

(Vea también: Aparece última foto de cura que murió practicando un exorcismo; figura en ventana asusta)

“Se ve re gomelo esto por acá y nos da pena entrar“, arrancó diciendo Albraith Moreno (como se hace llamar en el perfil de Tik Tok), mientras Steve se asombraba por el Ara que los “gomelos” tienen en el edificio.

Los jóvenes, que dieron a entender que viven en el sur de Bogotá, decidieron entrar al Starbucks para comprarse un café y una torta y así vivir la experiencia de comer en una de las cafeterías más populares del mundo.

Para sorpresa de algunos seguidores, Steve mencionó que esperaba precios más caros, pues en total el combo les costó 20.000 pesos.

“Esperaba más, la verdad. Esperaba que fuera más caro“, dijo.

No obstante, para Albraith sí fue costoso gastar 20.000 pesos en una torta y un café, aunque dejó claro que le gustó la comida.

“Pero 20.000 pesos un café y una tortica. Fuerte. Sí se ve como en las películas y los videos, pero falló que no me hayan escrito nada en el vaso. Pagué 20.000 pesos para que me escribieran que tenía ojos lindos”, precisó entre risas.