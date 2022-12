A parte de los cortes de energía, no hay reportes inmediatos de víctimas o daños importantes.

El sismo, relativamente poco profundo, se registró a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka, en el condado de Humboldt, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Good morning Redwood Coast CA. Did you feel the magnitude 6.4 quake about 7.5 miles southwest of Ferndale at 2:34 am? The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/zwOapjTWaA pic.twitter.com/eMSUAT3inw — USGS ShakeAlert (@USGS_ShakeAlert) December 20, 2022

Earthquake swarm continues to impact Eureka, California region as pressure builds on a critical tectonic plate intersection North of San Francisco. Here’s a video of the past 24 hours. > m1.0 #earthquake #video pic.twitter.com/OnTRV3UITv — Scott Walters (@ScottWaltersCDN) December 20, 2022

En una evaluación preliminar, el USGS dijo que había baja probabilidad de muertos o heridos, pero que era posible que se produjeran algunos daños. El Centro nacional de alerta de tsunamis dijo que no se esperaban maremotos.

La red eléctrica se vio afectada y casi 72.000 abonados (72%) estaban sin luz a las 16H00 GMT de este martes en el condado de Humboldt, según el sitio especializado poweroutage.us.

“No hay electricidad en todo el condado. No llame al 911 a menos que tenga una emergencia inmediata”, dijo en Twitter la Oficina de Servicios de Emergencia de Humboldt.

El USGS dio cuenta de alrededor de una docena de pequeñas réplicas en el área, que se encuentra a unos 400 km al noroeste de San Francisco.

Una carretera se derrumbó, bloqueando el acceso a la ciudad de Fernbridge.

FERNBRIDGE EARTHQUAKE DAMAGE: Damage to Fernbridge following the 6.2 magnitude #earthquake in Humboldt County. Main road to Ferndale currently closed off by CalTrans as crews inspect for additional damage. pic.twitter.com/4BPOSvZrN9 — Austin Castro (@AustinCastroTV) December 20, 2022

Videos del sismo en California

Las fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban ventanas rotas, artículos caídos en las casas y un pasillo de supermercado lleno de productos desparramados.

También se vieron las afectaciones en algunos hogares:

That was a big one. Power is now out in #ferndaleca. House is a mess. #earthquake pic.twitter.com/YEmcv1Urhp — Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022

Our home is a 140-year-old Victorian. The north/south shaking is very evident in what fell. This was our coffee station. Sorry for dark video. Power still out. #ferndaleca #earthquake pic.twitter.com/md1WKCS58Z — Caroline Titus (@caroline95536) December 20, 2022

A lo largo de una ruta central desde el condado de Humboldt hasta el centro de California también se reportaron escombros y pequeños deslizamientos de rocas.

Route 211 remains closed at Fernbridge in Humboldt County following an earthquake. We're inspecting the bridge and will update with more info as soon as possible. All other state roadways in the district are open currently. Check https://t.co/faudYObfTh for road conditions. pic.twitter.com/X1r5x2ooIQ — Caltrans District 1 (@CaltransDist1) December 20, 2022

California es sacudida regularmente por sismos y los expertos advierten sobre la posibilidad de un terremoto capaz de causar una destrucción generalizada en los próximos 30 años.

En 1994, un sismo de magnitud 6,7 en Northridge, al noroeste de Los Ángeles, dejó al menos 60 muertos y causó daños estimados en 10.000 millones de dólares. Otro movimiento telúrico de 6,9 en San Francisco en 1989 se cobró la vida de 67 personas.