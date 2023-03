Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones de la Universidad de Florida, el estado del sur de Estados Unidos fue el lugar con más ataques de tiburón registrados en 2022 en todo el mundo, con un total de 16.

(Vea también: Conozca las cinco playas más peligrosas de Estados Unidos; cuatro están en Florida)

Esto también se representa en que la mayoría de las playas más peligrosas del país estén en este estado en gran medida por esta razón. Justamente se presentó un nuevo ataque de este animal en la playa de Pepper Park en Fort Pierce, cuando un surfista de 36 años estaba con sus amigos, vio un tiburón acercarse y, sin darle tiempo de reaccionar, el tiburón lo mordió en su pie derecho.

“Apenas me mordió, el animal se fue muy rápido y no lo vimos más. Todo pasó en pocos segundos. Se sintió muy surrealista”, dijo Matt Picarelli, personaje afectado, en diálogo con la cadena ABC.

El hombre salió de inmediato del agua y muchas personas se acercaron a auxiliarlo, pero un amigo fue el que terminó llevándolo hasta el hospital en donde también se sorprendieron por la dramática escena.

“Estaba sangrando por todas partes también, así que tenía un montón de extraños ayudándome, dándome agua, presionando la herida”, dijo. Ya en el hospital le pusieron “cincuenta puntos, tenía el tendón roto y el hueso astillado. No se veía bien”, agregó.

A parte del dolor físico, tiene problemas psicológicos

Picarelli recibió el alta médica y ya se está recuperando en su casa, pero quedó afectado psicológicamente al punto de no dormir bien desde que pasó el desafortunado suceso. “Todas las noches he tenido pesadillas al respecto. Tengo tiburones, ya sea que esté en el agua o incluso en una habitación, vienen hacia mí y me muerden la pierna, me muerden el brazo, me muerden el costado, muerden algo y me atacan“.

Lee También

Sin embargo, el estadounidense aseguró que no dejará de surfear por esta situación. Solo espera recuperarse lo más pronto posible para volver a la actividad que ha desarrollado por muchos años. “Hice surf toda mi vida. Soy un hombre de agua. Amo el océano. Estoy allí todos los días, así que no me veo sin volver después de esto“, concluyó.

El hombre creó una cuenta de Go Fund Me, una plataforma que ayuda a recaudar dinero para situaciones en específico, para saldar con los gastos médicos.

Ataques de tiburón 2023

Este es el tercer ataque de tiburones registrado en lo que va del año. Los primeros dos habían sido en Brasil, en febrero, en las playas de Olinda y Piedade, respectivamente.